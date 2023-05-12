التكافؤ شعار مواجهات دياز وسييرا

تتسم مواجهات المدربين الأرجنتيني رامون دياز والتشيلي لويس سييرا بالتكافؤ والندية الشديدة، ما يزيد من صعوبة مباراة الهلال ضد الوحدة اليوم.

الهلال ضد الوحدة

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الوحدة في نهائي بطولة كأس الملك، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أناب ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان لحضور مباراة اليوم، وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

مواجهات دياز وسييرا

وستحسم مباراة اليوم الأفضلية بين دياز وسييرا في المواجهات المباشرة بينهما، حيث سبق وتقابلا 5 مرات في الدوري السعودي للمحترفين، نجح كل منهما في تحقيق الفوز مرة، فيما خيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات.

ونجح سييرا في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للفوز على الهلال بقيادة دياز بهدفين دون رد في أكتوبر 2016، قبل أن يتمكن المدرب الأرجنتيني من الفوز بنتيجة 3\1 في مارس 2017.

وتعادل الهلال والاتحاد مرتين بنتيجة 1\1 في سبتمبر 2017 ويناير 2018، قبل أن ينجح سييرا مع الوحدة في فرض التعادل على كتيبة الأزرق بقيادة دياز خلال مواجهة الفريقين في الدور الثاني من دوري روشن السعودي هذا الموسم.