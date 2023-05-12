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التكافؤ شعار مواجهات دياز وسييرا

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٣ مساءً
التكافؤ شعار مواجهات دياز وسييرا
المواطن - فريق التحرير

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تتسم مواجهات المدربين الأرجنتيني رامون دياز والتشيلي لويس سييرا بالتكافؤ والندية الشديدة، ما يزيد من صعوبة مباراة الهلال ضد الوحدة اليوم.

الهلال ضد الوحدة

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الوحدة في نهائي بطولة كأس الملك، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة.

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وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أناب ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان لحضور مباراة اليوم، وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

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الوحدة ضد الهلال
جانب من مباراة سابقة – المصدر @alwehdaclub1

مواجهات دياز وسييرا

وستحسم مباراة اليوم الأفضلية بين دياز وسييرا في المواجهات المباشرة بينهما، حيث سبق وتقابلا 5 مرات في الدوري السعودي للمحترفين، نجح كل منهما في تحقيق الفوز مرة، فيما خيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات.

رامون دياز
المدرب الأرجنتيني – المصدر @Alhilal_FC

ونجح سييرا في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للفوز على الهلال بقيادة دياز بهدفين دون رد في أكتوبر 2016، قبل أن يتمكن المدرب الأرجنتيني من الفوز بنتيجة 3\1 في مارس 2017.

وتعادل الهلال والاتحاد مرتين بنتيجة 1\1 في سبتمبر 2017 ويناير 2018، قبل أن ينجح سييرا مع الوحدة في فرض التعادل على كتيبة الأزرق بقيادة دياز خلال مواجهة الفريقين في الدور الثاني من دوري روشن السعودي هذا الموسم.

سييرا
سييرا – المصدر @alwehdaclub1

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