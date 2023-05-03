وقالت الشرطة إنّ الرجل البالغ 65 عاماً، والذي كشفت اسمه وسائل الإعلام الأسترالية، حيث كان كيفن دارمودي ذهب في رحلة صيد في شمال ولاية كوينز لاند شمال شرق السبت الماضي مع سكّان محليين.

وسمع شهود في وقت لاحق الرجل “يصرخ ويستغيث بصوت عالٍ جداً، ثم تبع ذلك صوت دفق كبير للمياه”، وفق المفتش في شرطة كيرنز الأسترالية مارك هندرسون.

قتل التماسيح

وقتل حراس مسلّحون بالبنادق في وقت لاحق تمساحين بطول أمتار عدة في حديقة ليكفيلد الوطنية، حيث كانت المجموعة موجودة للصيد.

ووصف مفتش الشرطة ما حصل بأنه “مأساة”، قائلاً إنّ تحاليل أجريت على التمساحين أتاحت للأسف التعرف على رفات الرجل المفقود.

موقع لحماية التماسيح

وقال هندرسون إنّ ضحية الحادثة كان رجلاً لطيفاً للغاية وكان مدير حانة من قرية ريفية في شمال الولاية.

وحذّر المسؤول عن المسائل المرتبطة بالثروة الحيوانية والنباتية في المنطقة مايكل جويس من أنّ كوينزلاند هي “أرض التماسيح”.

وقال “إذا كنتم في المياه وخصوصاً في ليكفيلد، التي صُنّفت تحديداً كموقع لحماية التماسيح، يجب أن تتوقّعوا رؤية تماسيح في تلك المياه”.