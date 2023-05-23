التوأم السوري إحسان وبسام في الرياض لدراسة إمكانية فصلهما

يشرف مركز الملك سلمان للإغاثة على وصول التوأم السيامي السوري إحسان وبسام عبر طائرة الإخلاء الطبي، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

دراسة حالتهما

ولفت المركز إلى أن الفريق الطبي يدرس حالة التوأم السيامي، للنظر في إمكانية عملية فصلهما.

130 توأمًا سياميًّا

ولفت مركز الملك سلمان للإغاثة إلى أن ذلك يأتي ذلك ضمن استمرار جهود المملكة في عمليات التوائم الملتصقة، حيث أجرت 56 عملية فصل للتوائم الملتصقة، و130 توأمًا سياميًّا من 23 دولة مختلفة.

وأضاف مركز الملك سلمان: البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة، يزرع الأمل لمستقبل أفضل.

ووصل أمس إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض التوأم السيامي السوري إحسان وبسام برفقة والديهما، قادمين من مدينة أنقرة بجمهورية تركيا عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي، حيث نُقلَ التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.