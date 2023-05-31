الجابر لـ عبدالله عطيف: وداعًا يا موسيقار

وجه نجم الكرة السعودية السابق، سامي الجابر، رسالة إلى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله عطيف بعد رحليه عن الأزرق.

رسالة سامي الجابر

ونشر سامي الجابر صورة لعبدالله عطيف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مؤكدًا أنه سيبقى في ذاكرة الهلاليين، بعد مسيرته المميزة.

وعلق سامي الجابر قائلًا: “اليوم يودعنا واحد من أبرز نجوم الجيل الذهبي في نادي الهلال، وداعًا يا موسيقار الزعيم والمنتخب السعودي، ستبقى في ذاكرة كل الهلاليين ونتنمى لك التوفيق في مسيرتك القادمة”.

عبدالله عطيف مع الهلال

وانتهى عقد عبدالله عطيف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنهاية منافسات الموسم الحالي، ووقع على عقود انتقاله إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث سيمثله لمدة 3 مواسم.

وكان عطيف صاحب الـ31 عامًا، قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال موسم عام 2013، قادمًا من الشباب، وخاض تجربة احترافية خارجية، حيث انتقل إلى لوليتيانو البرتغالي موسم 2012\ 2013.

ونجح عبدالله عطيف في التتويج بالعديد من الألقاب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث حصد لقب الدوري السعودي 5 مرات، كأس خادم الحرمين الشريفين 4 مرات، كأس السوبر السعودي مرتين، دوري أبطال آسيا مرتين، وكأس ولي العهد مرة واحدة.