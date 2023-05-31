Icon

تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني لـ 15 يونيو Icon مداهمة تحبط ترويج أكثر من 4 ملايين قرص خاضع للتداول في الرياض Icon وزير الرياضة عن قدوم ميسي وبنزيما للدوري السعودي: انتظروا الإعلان الرسمي Icon موقف إنساني يحول جزائريًّا لبطل في بلجيكا Icon 40 ألف زائر لمهرجان المانجو بصبيا Icon تسجيل يكشف احتفاظ ترامب بوثيقة سرية عن إيران Icon أنمار الحائلي: الأسبوع القادم سأعلن الاستمرار أو مغادرة رئاسة الاتحاد Icon الجزائر تدعّم أسطولها الجوي بـ 7 طائرات إيرباص Icon ميجان وهاري سيتوقفان للأبد عن مهاجمة العائلة المالكة Icon ترتيب دوري روشن بعد ختام الموسم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد رحيله عن الهلال

الجابر لـ عبدالله عطيف: وداعًا يا موسيقار

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٢ مساءً
الجابر لـ عبدالله عطيف: وداعًا يا موسيقار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وجه نجم الكرة السعودية السابق، سامي الجابر، رسالة إلى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله عطيف بعد رحليه عن الأزرق.

رسالة سامي الجابر

ونشر سامي الجابر صورة لعبدالله عطيف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مؤكدًا أنه سيبقى في ذاكرة الهلاليين، بعد مسيرته المميزة.

قد يهمّك أيضاً
نجم ريال مدريد على رادار باريس سان جيرمان

نجم ريال مدريد على رادار باريس سان جيرمان

بالفيديو.. حريق هائل يلتهم بناية في سيدني بأستراليا

بالفيديو.. حريق هائل يلتهم بناية في سيدني بأستراليا

وعلق سامي الجابر قائلًا: “اليوم يودعنا واحد من أبرز نجوم الجيل الذهبي في نادي الهلال، وداعًا يا موسيقار الزعيم والمنتخب السعودي، ستبقى في ذاكرة كل الهلاليين ونتنمى لك التوفيق في مسيرتك القادمة”.

عبدالله عطيف
عطيف – المصدر @SamiAlJaber

عبدالله عطيف مع الهلال

وانتهى عقد عبدالله عطيف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنهاية منافسات الموسم الحالي، ووقع على عقود انتقاله إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث سيمثله لمدة 3 مواسم.

عبدالله عطيف
عطيف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال

وكان عطيف صاحب الـ31 عامًا، قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال موسم عام 2013، قادمًا من الشباب، وخاض تجربة احترافية خارجية، حيث انتقل إلى لوليتيانو البرتغالي موسم 2012\ 2013.

ونجح عبدالله عطيف في التتويج بالعديد من الألقاب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث حصد لقب الدوري السعودي 5 مرات، كأس خادم الحرمين الشريفين 4 مرات، كأس السوبر السعودي مرتين، دوري أبطال آسيا مرتين، وكأس ولي العهد مرة واحدة.

عبدالله عطيف
عطيف مع فريق الهلال

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة