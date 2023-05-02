الجامعة العربية: وقف إطلاق النار في السودان خلال أسبوع أو اثنين

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أنه قد يحدث وقف لإطلاق النار في الخرطوم خلال أسبوع أو اثنين.

خسائر كبيرة

وأردف، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، أن خسائر الصراع في السودان كبيرة على المجتمع السوداني، مشيرًا إلى أنه خطير على الإقليم المحيط بالسودان، وفقًا للعربية.

مساعٍ لهدنة دائمة

وحتى الساعة اتفق الطرفان المتحاربان بوساطة دولية وإقليمية على 6 هدن، إلا أن جميعها خرقت وتخللتها اشتباكات وانتهاكات لوقف إطلاق النار. بينما تقاذف الجانبان تحميل المسؤولية.

بينما من المرتقب أن تنطلق خلال الساعات المقبلة محادثات بين وفدين من الجيش والدعم السريع من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، بحسب ما أكده المبعوث الأممي، فولكر بيرتس، للعربية/ الحدث في وقت سابق.

إلا أنه أوضح أن تلك المحادثات فنية وليست سياسية وهدفها الاتفاق بين الطرفين على هدنة دائمة.