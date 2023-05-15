الجدعان: السعودية قدمت 10 مليارات دولار لتعزيز الأمن الغذائي

أعلن وزير المالية محمد الجدعان، أن المملكة عملت مع مؤسسات مجموعة التنسيق العربية لتعزيز الأمن الغذائي، حيث أطلقت حزمة دعم دمالي تزيد عن 10 مليارات دولار لهذا الغرض، بالإضافة لحشد المملكة للجهود العربية لمواجهة التحديات المرتبطة بالديون من خلال إطلاق إطار العمل المشترك لمعالجة الديون، والذي تمت الموافقة عليه من قبل قادة دول قمة العشرين في قمة الرياض، وهو الإطار الوحيد المتفق عليه دوليًا لإعادة هيكلة ديون الدول.

وأشار الجدعان خلال ترؤسه للاجتماع التحضيري للقمة العربية، اليوم الاثنين، إلى حرص المملكة على توفير الظروف الملائمة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة، حيث عملت على تطوير عدد من المبادرات لمواجهة التحديات في العالم والمنطقة العربية، ومنها مبادرة الشرق الأوسط الأخير ونهج الاقتصاد الدائري الكربوني التي ستساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية والاستمرار في إمدادات الطاقة التي يحتاجها العالم .