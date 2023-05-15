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أكد تطلعه للعمل مع الجميع لمواجهة التحديات

الجدعان مُرحِّبًا بعودة سوريا: الأزمات أظهرت أهمية التكامل بين الدول

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢١ مساءً
الجدعان مُرحِّبًا بعودة سوريا: الأزمات أظهرت أهمية التكامل بين الدول
المواطن - فريق التحرير

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رحَّب وزير المالية محمد الجدعان، بعودة سوريا لجامعة الدول العربية، متطلعًا للعمل مع الجميع لتحقيق ما تصبو إليه الشعوب والقيادات.

وأوضح الجدعان خلال كلمته اليوم في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أنه نتج عن الأزمات العالمية المتتالية تحديات تنموية واقتصادية مشتركة أظهرت لنا أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وضرورة تطوير نماذج اقتصادية ومالية مستدامة تساهم في تعزيز المرونة لمواجهة التحديات والمخاطر، بحسب ما أفادت “الإخبارية”.

قرارات هامة

وأضاف الجدعان أن القمة السابقة التي عقدت في الجزائر شهدت عددًا من القرارات المهمة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ومنها حث الدول العربية على استثناء الصناعات الاستخراجية من الركيزة الأولى في المفاوضات الجارية تحت إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بجانب اعتماد إعلان الرياض حول الآثار المترتبة على جائحة كوفيد 19 واعتماد العديد من الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة لدعم العمل العربي المشترك.

وأكد الجدعان ثقته بأن هذه الدورة ستتكلل بالنجاح والخروج بنتائج تساعد على تعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق تطلعات قادة الدول العربية وشعوبها.

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