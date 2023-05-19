الجزائر تثمن جهود السعودية لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية

ثمن رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن جهود السعودية لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وأعرب رئيس الوزراء الجزائري خلال انطلاق أعمال القمة العربية بجدة، عن ترحيبه باستعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية، لافتًا إلى أن العالم يمر بحالة استقطاب متزايدة وأزمات في أمن الطاقة والغذاء.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استقبل قادة ورؤساء الوفود المشاركين في اجتماع الدورة العادية الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، لدى وصولهم مقر انعقادها.

حضور الرئيس الأوكراني

وتشهد هذه القمة حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي وصل إلى جدة في وقت سابق اليوم لحضور القمة العربية الـ 32، حيث حضر على متن طائرة فرنسية أقلعت من بولندا.

ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع المتفجر في السودان والقضية الفلسطينية.