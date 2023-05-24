الجزائر تضبط ملابس أطفال مرسوم عليها النجمة السداسية

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كشفت وسائل إعلام محلية أن مصالح الدرك الوطني الجزائري تمكنت في عملية مشتركة ضمت مصالح مديرية التجارة، من حجز ملابس خاصة بالأطفال مرسوم عليها رمز النجمة السداسية.
وأفادت صحيفة النهار المحلية، بأن العملية جاءت على إثر معلومات أمنية تلقتها مصالح الشرطة بالأمن الحضري أولاد هداج ببومرداس مفادها وجود ألبسة تحمل رموزًا مشبوهة بأحد المحلات التجارية.
وأردفت أنه تمت معاينة وحجز 25 وحدة من الملابس الخاصة بالأطفال مرسوم عليها رمز النجمة السداسية العملية.
كما تم ضبط كميات كبيرة من الألبسة الخاصة بالأطفال والنساء معروضة للبيع.
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم إتلاف السلع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المحل.