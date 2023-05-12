الجلاجل: إقبال المواطنين على مهنة التمريض ضاعف الكادر الطبي

عبّر معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل عن شكره لممارسي مهنة التمريض في القطاع الصحي الحكومي والخاص، نظير تفانيهم في خدمة المرضى، وأنهم بوابة الأمل والشفاء بعد الله.

اليوم العالمي للتمريض

وثمن بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذي يصادف اليوم الجمعة 12 مايو 2023م الدور المهم والأساسي الذي يقوم به الممرضات والممرضون تجاه صحة الوطن والمواطن، مؤكداً أن ما قاموا به من جهود وتضحيات خلال جائحة كورونا (كوفيد19) ، كانت محل تقدير القيادة والمجتمع، وبهم وبزملائهم من الممارسين الصحيين عبرنا لبر الأمان، فقد استشعروا بشغف وتعاطف وإتقان المهمة الملقاة على عاتقهم في تلك الجائحة، وعملوا بكل تفان وإخلاص لخدمة المريض. منوهاً بأن ما تشهده مهنة التمريض من إقبال من أبناء وبنات الوطن وذلك كأحد مخرجات مبادرة برنامج تحول القطاع الصحي في الترغيب بمهنة التمريض والتي تسهم في تشجيع المواطنين والمواطنات على ممارسة مهنة التمريض، بما كان له أثرٌ مباشر في مضاعفة عدد كادر التمريض السعودي من حوالي 40 ألف ممرض وممرضة في 2015م، وحتى وصولهم إلى ما يزيد عن 80 ألف في 2022م.

أساس رؤية 2030

وأكد معاليه أن كوادر القطاع الصحي على اختلاف تخصصاتهم ومهنهم هم أساس تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030، للوصول لمجتمع حيوي ينعم أفراده بحياةٍ عامرةٍ وصحية.