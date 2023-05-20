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وسط جريان السيول والأودية

الجمال يطغى على صبح بللحمر بعسير بعد بردية كثيفة

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥١ مساءً
الجمال يطغى على صبح بللحمر بعسير بعد بردية كثيفة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، الجمال الذي طغى على مركز صبح بللحمر شمال مدينة أبها بمنطقة عسير، بعد أن كسته بردية شديدة.

جريان الأودية

وأظهر مقطع الفيديو، البردية التي غطت أراضي صبح بللحمر، وسط جريان الأودية والسيول جراء الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة.

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وشهدت منطقة عسير حالة مطرية، حيث بدأ هطول الأمطار الغزيرة تخللها سقوط كتل ضخمة من البرَد.

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واكتست قمم منطقة عسير وجبالها بالزائر الأبيض الذي كونته حبات البرد الغزيرة، حيث غطى مساحات واسعة من جبال السودة وقرى بني مازن غرب مدينة أبها.

عواصف وأمطار

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تحذيرًا من تكون عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وانعدامًا في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على محافظات النماص وبلقرن وتنومة.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

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