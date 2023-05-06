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في إياب نهائي دوري الأبطال

الجماهير: الهلال يستحق ركلة جزاء ضد أوراوا

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٣ مساءً
الجماهير: الهلال يستحق ركلة جزاء ضد أوراوا
المواطن - فريق التحرير

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تفاعلت الجماهير الهلالية مع مباراة الفريق ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني في دوري أبطال آسيا، مؤكدة أن الأزرق يستحق الحصول على ركلة جزاء.

نهائي أبطال آسيا

وانطلقت، قبل قليل، مباراة أوراوا ضد الهلال على استاد سايتاما 2002، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال آسيا، علمًا أن مواجهة الإياب التي أُقيمت الأسبوع الماضي في الرياض انتهت بالتعادل بنتيجة 1\1.

أوراوا ضد الهلال
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

وجاء تشكيل الزعيم في مباراة اليوم، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد، عبدالله عطيف، محمد كنو، أندريه كاريلو، عبدالله الحمدان، ميشيل ديلغادو وأوديون إيغالو.

أوراوا والهلال
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يستحق ركلة جزاء

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل ضاغط منذ الدقائق الأولى، ومنذ هجمة سريعة، استقبل إيغالو الكرة، لينطلق عبدالله الحمدان، إلا أن الحارس تدخل معه، وطالب لاعبو الزعيم بركلة جزاء، ولكن الحكم لم يحتسب.

إيغالو
إيغالو – المصدر @Alhilal_FC

وواصل اللاعبون الضغط، أملًا في تسجيل هدف مبكر، وتسهيل مهمة الفوز وحصد لقب دوري أبطال آسيا، وطالب الزعيم بالحصول على ركلة جزاء بعد تدخل مع عبدالله الحمدان أيضًا، إلا أن الحكم طالب باستمرار اللعب.

وأبدت الجماهير استياءها من حكم المباراة عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وأكدت أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال كان يستحق الحصول على ركلة جزاء واحدة على الأقل، وتمنت أن ينجح لاعبو الزعيم في استغلال الفرص وهز الشباك.

عبدالله الحمدان
الحمدان – المصدر @Alhilal_FC

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