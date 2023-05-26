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الجماهير تنتظر حسم صفقة محمد الكويكبي للأهلي

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٩ مساءً
الجماهير تنتظر حسم صفقة محمد الكويكبي للأهلي
المواطن - فريق التحرير

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ارتبط اسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، محمد الكويكبي بالانضمام إلى صفوف الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل، الأمر الذي أثار سعادة جماهيره.

الأهلي يفاوض محمد الكويكبي

وأكدت تقارير، أن نائب رئيس النادي الأهلي، تيسير الجاسم دخل في مفاوضات مع إدارة الاتفاق، من أجل شراء السنة المتبقية من عقد محمد الكويكبي، خاصة أن رغبة اللاعب كبيرة بتمثيل الراقي خلال الفترة المقبلة.

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محمد الكويكبي
الكويكبي

الجماهير سعيدة بالصفقة

وتفاعلت الجماهير الأهلاوية مع أنباء التفاوض مع محمد الكويكبي، مبدية سعادتها بهذه الصفقة، نظرًا لإمكانياته الفنية المميزة، ليصبح اسم اللاعب ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

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وكتب ريان: “يا رب تتم وبأي شكل، بعيدًا عن مستواه الحالي لكن الأهلي الفترة الجاية محتاج أي لاعب، والكويكبي سبق وكان ممتاز وما أشوفها مشكلة كبيرة، هيثم، الرشيدي، سميحان، الكويكبي مع الجناح اليمين الأجنبي بتكون جميلة جدًا”.

محمد الكويكبي
الكويكبي

وقال مصطفى الشيخي عن صفقة محمد الكويكبي: “إمكانيات كبيرة ويملك حلول فردية وتأثير كبير في خانة الطرف وحتى على مرمى الخصوم عنده التنوع في الخيارات الهجومية ويستخدم عقله”.

وواصل تغريدته قائلًا: “ولا أخفيكم يملك حلول فردية إيجابية يمزجها بالقرارات الصحيحة على مستوى اللمسة ما قبل الأخيرة الأهلي في حاجة للاعبين محليين المميزين بحجم صفقة الكويكبي”.

وعلق وليد العطاوي قائلًا: “قلتها في الشتوية كأول مصدر أهلاوي ذكرها، محمد الكويكبي لديه رغبة كبيرة في الانضمام للنادي الأهلي، ومسألة وقت ويخلص تيسير الطبخة وهذه الصفقة التي ذكرتها الساحل الشرقي”.

محمد الكويكبي
الكويكبي

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