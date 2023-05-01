الجماهير تُرحب بـ ميسي في الرياض والهلاليون يتمنون حسم الصفقة

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أعربت الجماهير السعودية عن سعادتها بتواجد نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي وعائلته في العاصمة الرياض.
ووصل سفير السياحة السعودية، ليونيل ميسي إلى السعودية في زيارة خاصة برفقة عائلته، اليوم الاثنين، وسيقوم بزيارة بعض الأماكن السياحية والأثرية.
وكانت وزارة السياحة، قد أعلنت العام الماضي، عن اختيار ميسي ليصبح سفيرًا للسياحة في المملكة، وشارك في حملة دعائية تروج للأماكن السياحية، قبل أن يقوم بالزيارة الثانية اليوم.
ورحب وزير السياحة أحمد الخطيب، بالنجم الأرجنتيني، وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أرحب بسفير السياحة السعودية ليونيل ميسي وعائلته في رحلته السياحية الثانية للسعودية.. أهلاً ميسي”.
وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو وصورة لوصول ميسي وعائلته، وحرصوا على الترحيب بهم، وأبدوا سعادتهم البالغة بتواجده في السعودية، ليصبح هاشتاق “أهلًا ميسي” ضمن قائمة الأكثر تداولًا.
وتفاعلت جماهير الزعيم مع زيارة النجم الأرجنتيني للرياض، وأطلقوا هاشتاق “ميسي هلالي” ليصبح ضمن قائمة الأكثر تداولًا أيضًا، وسط تمنيات باستغلال تواجده وحسم صفقة انتقاله إلى الأزرق.
وينتهي عقد ليونيل ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه بالعودة إلى صفوف برشلونة، بالإضافة إلى وجود اهتمام الهلال وأندية أمريكية بضمه.