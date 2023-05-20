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ضمن منافسات دوري روشن

الجماهير سلاح الاتحاد لعبور الباطن

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٦ صباحاً
الجماهير سلاح الاتحاد لعبور الباطن
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في مباراته المقبلة ضد الباطن، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

الاتحاد ضد الباطن

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الباطن، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

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وقبل المباراة المقبلة، ينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 63 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر أقرب منافسيه، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن الترتيب برصيد 19 نقطة.

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لاعبو العميد – المصدر @ittihad

حضور جماهيري كبير

وستشهد مباراة الاتحاد ضد الباطن حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث أعلن حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بالأمس، عن نفاد جميع تذاكر اللقاء المرتقب، بعد 24 ساعة من طرحها.

جماهير الاتحاد
جماهير العميد – المصدر @ittihad

وكان العميد قد أعلن، مساء الخميس، عن طرح تذاكر مباراة الاتحاد ضد الباطن، وشهدت إقبالًا كبيرًا، حيث تم بيع 23 ألف تذاكر بعد ساعة من بدأ عملية البيع، نظرًا لأهمية المواجهة قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للعميد الذي خسر نقطتين ثمينتين في محاولاته للاقتراب خطوة كبيرة من التتويج بلقب دوري روشن السعودي بعد تعثره أمام الهلال، فيما يأمل الباطن حصد الثلاث نقاط وإنعاش حظوظه في البقاء وسط الكبار.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

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