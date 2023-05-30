الجماهير: صفقة ميسي ستكون أكثر تأثيرًا في الدوري السعودي

تحدثت جماهير الكرة السعودية عن قرب انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الهلال، وانتقال الفرنسي كريم بنزيما إلى نادي الاتحاد.

ونشر حساب يُدعى ” راكان العصيمي” مقارنة بين صفقات ” كريستيانو رونالدو وميسي وبنزيما ” في الدوري السعودي، حيث قال : ” وش الصفقة اللي تشوفها أكثر تأثيرًا ؟”.

ومالت معظم آراء الجماهير عبر “تويتر” إلى أن صفقة النجم الأرجنتيني ستكون صاحبة التأثير الأكبر من الناحية الإعلامية والتسويقية كونه فائزاً بكأس العالم مع منتخب بلاده في ديسمبر الماضي.

موقف برشلونة من عودة ميسي

وفي وقت سابق، كشف المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، عن موقفه من عودة نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوف الفريق الكتالوني بالميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد ليونيل ميسي صاحب الـ35 عامًا، مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية منافسات الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد ليرتبط اسمه بالعودة إلى برشلونة أو الانتقال إلى الهلال.

وقال تشافي خلال تصريحاته لصحيفة “سبورت” الكتالونية: “أخبرت رئيس النادي، خوان لابورتا أن عودة النجم الأرجنتيني منطقية، لا شك في ذلك على الإطلاق، إنه مثالي لطريقة لعبنا وأسلوبنا”.

وتابع المدرب الفني لفريق برشلونة، تصريحاته قائلًا: “الأمر متروك للنجم الأرجنتيني، أعتقد أن عليه أن يقرر.. أنا بالفعل أتحدث معه”.