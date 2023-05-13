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رغم خسارة الوحدة للقب

الجماهير: فيصل فجر أبدع في نهائي كأس الملك

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٨ مساءً
الجماهير: فيصل فجر أبدع في نهائي كأس الملك
المواطن - فريق التحرير

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نال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، المغربي فيصل فجر إشادة كبيرة على مستواه في مواجهة الهلال ضمن منافسات بطولة كأس الملك.

خسارة الوحدة

ولعب الهلال ضد الوحدة بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة، ونجح فرسان مكة في التقدم بالشوط الأول عن طريق عبدالكريم يودا، وكاد أن يتوج باللقب، قبل أن يتمكن علي البليهي من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 99.

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وانتهى الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1\1، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية، قبل أن ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز بلقب كأس الملك بركلات الترجيح بنتيجة 7\6.

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الهلال بطل كأس الملك
جانب من تتويج الهلال – المصدر @Alhilal_FC

تألق فيصل فجر

وخطف فيصل فجر الأنظار خلال المباراة النهائية، وأكدت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه واحدًا من أفضل اللاعبين المحترفين، مشيدة بمستواه ضد الهلال ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا.

وكتب أبو خالد: “الكابتن المغربي فيصل فجر.. مكسب كبير لنادي الوحدة والدوري بشكل عام.. هدوء في وسط الملعب، قيادة الفريق بكل روح، قتالية في اللعب، تمرير أجمل من الرائع، مهارة في تنفيذ الكرات الثابتة وضربات الترجيح، لياقة بدنية مميزة، توزيع المجهود بفكر احترافي”.

فيصل فجر
فجر – المصدر @alwehdaclub1

وقال لورد: “فيصل فجر وأنسيلمو أفضل وسط بدوري روشن اللي اختارهم داهية”، وكتب آخر: “لاعب ونجم كبير، فجر ومن أجمل ركلات الترجيح اللي لعبت أمس لكلا الفريقين”، وتابع مبارك بن سالم: “اللي عاجبني عندك فجر لعيب”.

وعلق عمر قائلًا: “في الوحدة باخشوين، علاء حجي، محورين متفرغين للدفاع فقط مع بعض التمريرات الطويلة خلف أظهرة الخصم.. أنسيلمو مرتاح ويلعب كما يريد، أمس لاحظنا باخشوين وحجي وفي الأطراف فيصل فجر ويودا.. يغلقوا النص.. هنا أنسيلمو ما يحتاج يبذل مجهود دفاعي .. لذلك تميز وظهر”.

فيصل فجر
فجر – المصدر @alwehdaclub1

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