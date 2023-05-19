الجماهير: كارلوس إدواردو ورومارينيو أفضل من تاليسكا

مالت جماهير الكرة السعودية إلى اختيار البرازيليين كارلوس إدواردو نجم الهلال السابق ورومارينيو لاعب الاتحاد الأفضل من الناحية الفنية ومتفوقين على مواطنهما تاليسكا لاعب النصر.

ووجه حساب في “تويتر” يُدعى “سهم” سؤالًا لجماهير الكرة السعودية بعنوان “لو كنت مدرب وكلهم بعز مستوياتهم، من فيهم لاعب أساسي ولاعب بالدكة، ولاعب مستبعد”.

تاليسكا مستبعد !

واتفقت معظم آراء الجماهير على أن إدواردو سيكون أساسيًّا ورومارينيو احتياطيًّا له أو العكس، مع تواجد نجم النصر في قائمة المستبعدين.

وفي شهر إبريل الماضي، تعرض نجم النصر لانتقادات قوية من الجماهير؛ وذلك بسبب تداول صور له وهو يغني في إحدى الحفلات الليلية في البرازيل.

ووصفت جماهير النصر، اللاعب البرازيلي بأنه غير محترف لأنه يسهر ويفكر في أمور خارج كرة القدم، مما جعله يظهر بمستوى فني متراجع في آخر 3 مباريات له مع أصفر الرياض، منذ تجديد العقد، مع توجيه انتقادات لإدارة مسلي آل معمر كونها لا تعاقب اللاعب على تصرفاته غير المسؤولة على حد وصفهم.