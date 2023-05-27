الجوازات تحذر من المواقع والتطبيقات الاحتيالية

حذرت المديرية العامة للجوازات المستفيدين من خدماتها من التعامل مع المواقع الاحتيالية والحسابات الوهمية والمشبوهة التي تنتحل اسم القطاع وتدّعي تقديم خدمات للمستفيدين.

الاستفادة من القنوات الرسمية

وأكدت “الجوازات” الاستفادة من قنواتها الرسمية لتلقي المعلومات والأخبار، نافيةً وجود حساب رسمي لها لخدمة المستفيدين عبر تطبيق واتساب “WhatsApp” .