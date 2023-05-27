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أكدت تقديم خدماتها عبر قنواتها الرسمية

الجوازات تحذر من المواقع والتطبيقات الاحتيالية

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٦ مساءً
الجوازات تحذر من المواقع والتطبيقات الاحتيالية
المواطن - فريق التحرير

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حذرت المديرية العامة للجوازات المستفيدين من خدماتها من التعامل مع المواقع الاحتيالية والحسابات الوهمية والمشبوهة التي تنتحل اسم القطاع وتدّعي تقديم خدمات للمستفيدين.

الاستفادة من القنوات الرسمية

وأكدت “الجوازات” الاستفادة من قنواتها الرسمية لتلقي المعلومات والأخبار، نافيةً وجود حساب رسمي لها لخدمة المستفيدين عبر تطبيق واتساب “WhatsApp” .

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