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سيتاح للمسافرين في 3 مطارات

الجوازات تطلق ختمًا خاصًّا تزامنًا مع رحلة السعودية نحو الفضاء

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ مساءً
الجوازات تطلق ختمًا خاصًّا تزامنًا مع رحلة السعودية نحو الفضاء
المواطن - واس

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أطلقت وزارة الداخلية – ممثلة في المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء – ختماً خاصًّا تحت مسمى “السعودية نحو الفضاء”، وذلك تزامنًا مع انطلاق المهمة العلمية لرواد الفضاء السعوديين في محطة الفضاء الدولية.

وسيُتاح الختم للمسافرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.

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وكانت الهيئة السعودية للفضاء قد أطلقت حملة “السعودية نحو الفضاء”؛ لتعزيز مكانة المملكة في مجال الفضاء على الساحة العالمية وإسهاماتها في أنشطة الفضاء الدولية وفي تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030م.

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