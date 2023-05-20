الجوازات تعلن عن جاهزيتها لموسم حج 1444هـ

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أعلنت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1444هـ/ 2023م، عبر منافذها الدولية الجوية والبرية والبحرية.
وأكدت “الجوازات” تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.