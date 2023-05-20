الجوازات تعلن عن جاهزيتها لموسم حج 1444هـ

أعلنت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1444هـ/ 2023م، عبر منافذها الدولية الجوية والبرية والبحرية.

وأكدت “الجوازات” تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.