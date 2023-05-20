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عبر منافذها الجوية والبرية والبحرية

الجوازات تعلن عن جاهزيتها لموسم حج 1444هـ

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٦ مساءً
الجوازات تعلن عن جاهزيتها لموسم حج 1444هـ
المواطن - واس

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أعلنت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1444هـ/ 2023م، عبر منافذها الدولية الجوية والبرية والبحرية.
وأكدت “الجوازات” تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.

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