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معالجة أوضاع رعايا الدول الشقيقة والصديقة

الجوازات تنهي إجراءات دخول القادمين من السودان عبر ميناء جدة

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ صباحاً
الجوازات تنهي إجراءات دخول القادمين من السودان عبر ميناء جدة
المواطن - واس

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أنهت جوازات ميناء جدة الإسلامي إجراءات ركاب سفينة على متنها عدد من المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة، وذلك ضمن جهود المملكة في عمليات إجلاء العالقين في جمهورية السودان.

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وأكدت الجوازات معالجة أوضاع رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو جوازات سفر بالتنسيق مع سفارات, وممثليات بلدانهم لاستكمال إجراءات عودتهم إلى دولهم.
يأتي ذلك ضمن جهود المديرية في خدمة المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، عبر دعم منصات الجوازات بقوة الإسناد البشري والتقني للسرعة في إنهاء إجراءات دخولهم ومغادرتهم خلال عمليات الإجلاء.

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