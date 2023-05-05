الجوازات تنهي إجراءات دخول القادمين من السودان عبر ميناء جدة رحالة مغربي ذهب للعمرة فسقط في براثن الصراع بالسودان وضع محرج لمذيعة بي بي سي أثناء عودة البث حضور مميز لشيرين في ليلة روائع الموجي أزمة مرورية في أمريكا بسبب ثعبان سكني: يصرف المبلغ على 5 دفعات حسب مراحل البناء 5 نصائح للتخلص من الكرش أثناء النوم توقعات بأمطار رعدية وزخات برد على بعض المناطق اليوم دياز يختار الرباعي الأجنبي لـ الهلال في مباراة أوراوا 4 أعراض بمثابة جرس إنذار لسرطان الأمعاء
أنهت جوازات ميناء جدة الإسلامي إجراءات ركاب سفينة على متنها عدد من المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة، وذلك ضمن جهود المملكة في عمليات إجلاء العالقين في جمهورية السودان.
وأكدت الجوازات معالجة أوضاع رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو جوازات سفر بالتنسيق مع سفارات, وممثليات بلدانهم لاستكمال إجراءات عودتهم إلى دولهم.
يأتي ذلك ضمن جهود المديرية في خدمة المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، عبر دعم منصات الجوازات بقوة الإسناد البشري والتقني للسرعة في إنهاء إجراءات دخولهم ومغادرتهم خلال عمليات الإجلاء.