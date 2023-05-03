Icon

الجوازات تواصل إنهاء إجراءات دخول المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة Icon الفريق اليحيى يقف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مطار الملك عبدالعزيز Icon فساتين الأميرة ديانا في متجر للملابس المستعملة Icon آخر مدة لأخذ التطعيمات واللقاحات قبل الحج بـ 10 أيام Icon 4 حالات لا يُعاقب فيها الشخص المدمن جنائيًّا Icon ماجد عبدالله عن زيارة ميسي لـ الدرعية: ستساهم باستقطاب مزيد من الزوار لـ السعودية Icon وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي Icon وفاة مصمم العملة العراقية عباس البغدادي Icon ثلاثية لـ آرسنال ضد تشيلسي تُعيده إلى صدارة الدوري الإنجليزي مجددًا Icon الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على غزة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
سيتم معالجة أوضاع الرعايا ممن لا يحملون تأشيرات أو جوازات سفر

الجوازات تواصل إنهاء إجراءات دخول المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥١ صباحاً
الجوازات تواصل إنهاء إجراءات دخول المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تواصل المديرية العامة للجوازات جهودها في إنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من جمهورية السودان، وذلك عبر ميناء جدة الإسلامي، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، وقاعدة الملك عبدالله الجوية.

التأشيرات والجوازات

وأكدت الجوازات معالجة أوضاع رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو جوازات سفر، والتنسيق في ذلك مع سفارات وممثليات بلدانهم لاستكمال إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.

قد يهمّك أيضاً
وفاة بندر بن متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

وفاة بندر بن متعب بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

مدني جازان ينتشل شخصًا غرق في مجرى سيل

مدني جازان ينتشل شخصًا غرق في مجرى سيل

جهود متواصلة

يأتي ذلك ضمن جهود المديرية في خدمة المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة بالتنسيق مع الجهات الشريكة، عبر دعم منصات الجوازات بقوة الإسناد البشري والتقني لتسريع إنهاء إجراءات دخولهم ومغادرتهم خلال عمليات الإجلاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار غزيرة وبرد كثيف شمال الطائف
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وبرد كثيف شمال الطائف

السعودية اليوم
19.5 مليون ريال تعويضات الدعوى المقامة ضد بعض منسوبي وقاية
أخبار رئيسية

19.5 مليون ريال تعويضات الدعوى المقامة ضد...

أخبار رئيسية
مشروع مسام ينتزع 625 لغمًا حوثيًا خلال أسبوع
العالم

مشروع مسام ينتزع 625 لغمًا حوثيًا خلال...

العالم
911 منظومة أمنية وخدمية تدار باحترافية
السعودية اليوم

911 منظومة أمنية وخدمية تدار باحترافية

السعودية اليوم
سامي الحريري لـ لجنة المسابقات : شكرًا على ضغطكم مباريات الهلال يا مبدعين !
الرياضة

سامي الحريري لـ لجنة المسابقات : شكرًا...

الرياضة
علي بابا يكشف عن تطبيق منافس لـ ChatGPT 
تكنولوجيا

علي بابا يكشف عن تطبيق منافس لـ...

تكنولوجيا
اختيار ياسر القحطاني وناصر الشمراني والسهلاوي بين أفضل الهدافين
الرياضة

اختيار ياسر القحطاني وناصر الشمراني والسهلاوي بين...

الرياضة
تعليم المهد: الدوام اليوم عبر منصة مدرستي
السعودية اليوم

تعليم المهد: الدوام اليوم عبر منصة مدرستي

السعودية اليوم