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الأشعة الزرقاء لها تأثير مباشر على مراكز النوم

الجوالات والأجهزة الذكية وراء اضطرابات النوم

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ صباحاً
الجوالات والأجهزة الذكية وراء اضطرابات النوم
المواطن - فريق التحرير

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كشف صالح الدماس، استشاري اضطرابات النوم، أن الجوالات والأجهزة الذكية عامل رئيسي في اضطرابات النوم.

حالة الاسترخاء

وعلل الدماس، خلال لقائه مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، ذلك بأن هذه الأجهزة لا تسمح للجهاز العصبي المركزي بالدخول لحالة الاسترخاء التي تسبق النوم.

مراكز النوم

وأكد استشاري اضطرابات النوم، أن استخدام هذه الأجهزة يؤخر النوم، كما أن الأشعة الزرقاء التي تنبعث من هذه الأجهزة يكون لها تأثير مباشر على مراكز النوم.

 

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