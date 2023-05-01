الجوالات والأجهزة الذكية وراء اضطرابات النوم

كشف صالح الدماس، استشاري اضطرابات النوم، أن الجوالات والأجهزة الذكية عامل رئيسي في اضطرابات النوم.

حالة الاسترخاء

وعلل الدماس، خلال لقائه مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، ذلك بأن هذه الأجهزة لا تسمح للجهاز العصبي المركزي بالدخول لحالة الاسترخاء التي تسبق النوم.

مراكز النوم

وأكد استشاري اضطرابات النوم، أن استخدام هذه الأجهزة يؤخر النوم، كما أن الأشعة الزرقاء التي تنبعث من هذه الأجهزة يكون لها تأثير مباشر على مراكز النوم.