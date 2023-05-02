الجيش الأمريكي يعثر على منطاد مجهول فوق هاواي

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أعلن ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي يتعقب منطادًا مجهول المصدر والوجهة، حلّق فوق جزر هاواي.
وأفادت قناة NBC TV التلفزيونية، بأنه حلق المنطاد فوق الأرخبيل التابع للولايات المتحدة، لكنه ظل في منطقة بعيدة عن المواقع السرية.
وقال البيان: “الجيش يتتبع المنطاد منذ نهاية الأسبوع الماضي، وخلص إلى أنه لا يشكل تهديدا للطائرات أو الأمن القومي ولا يرسل أي إشارات”. وأضاف “الآن يطير المنطاد ببطء فوق المحيط الهادئ باتجاه المكسيك”.
وفي فبراير الماضي، أسقط الجيش الأمريكي منطادًا فوق المحيط الأطلسي، زعم أن من يستخدمه الصينيون لجمع معلومات استخباراتية.
وذكرت شبكة NBC أن “السلطات الأمريكية لا تعتقد أن المنطاد يخص الصينيين، لكنها لم تحدد بعد مالكه”.