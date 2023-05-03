الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على غزة

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شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مواقع في قطاع غزة، وفقًا للعربية عاجل.
الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على مواقع في #قطاع_غزة #العربية pic.twitter.com/rYblI8mGovقد يهمّك أيضاً
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) May 2, 2023
وأفادت قناة فلسطين اليوم، بأن “طائرات الاستطلاع التابعة للاحتلال قصفت هدفًا في محيط منطقة السفينة للمرة الثالثة وهدفًا في منطقة البيدر غربي غزة وهدفا جنوبي غزة”.
ولفتت فلسطين اليوم إلى أن طائرات الاحتلال الحربية شنت 6 غارات على محيط منطقة السفينة شمال غرب غزة، واستهدفت أيضًا موقعًا في خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وأُطلقت زخة جديدة من الصواريخ من غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة، فيما دوت صافرات الإنذار في مستوطنات الغلاف وسديروت.
ولفتت إلى أن المقاومة استهدفت الطائرات الإسرائيلية بصواريخ أرض جو، وفقًا لروسيا اليوم.
كما أكد الإعلام الفلسطيني إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة تجاه مستوطنات الاحتلال.
واستهدفت الطائرات الإسرائيلية الحربية، موقع الإدارة المدنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة بعدد من الصواريخ.