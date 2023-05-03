Icon

علامات تدل على تعاطي الشبو Icon اعتقال 170 مغربيًّا بعد أيام من وفاة مشجعة في أعمال شغب Icon الجوازات تواصل إنهاء إجراءات دخول المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة Icon الفريق اليحيى يقف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مطار الملك عبدالعزيز Icon فساتين الأميرة ديانا في متجر للملابس المستعملة Icon آخر مدة لأخذ التطعيمات واللقاحات قبل الحج بـ 10 أيام Icon 4 حالات لا يُعاقب فيها الشخص المدمن جنائيًّا Icon ماجد عبدالله عن زيارة ميسي لـ الدرعية: ستساهم باستقطاب مزيد من الزوار لـ السعودية Icon وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي Icon وفاة مصمم العملة العراقية عباس البغدادي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
دوت صافرات الإنذار في مستوطنات الغلاف

الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على غزة

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ صباحاً
الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على غزة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مواقع في قطاع غزة، وفقًا للعربية عاجل.

قصف متبادل

وأفادت قناة فلسطين اليوم، بأن “طائرات الاستطلاع التابعة للاحتلال قصفت هدفًا في محيط منطقة السفينة للمرة الثالثة وهدفًا في منطقة البيدر غربي غزة وهدفا جنوبي غزة”.

ولفتت فلسطين اليوم إلى أن طائرات الاحتلال الحربية شنت 6 غارات على محيط منطقة السفينة شمال غرب غزة، واستهدفت أيضًا موقعًا في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

صافرات الإنذار

وأُطلقت زخة جديدة من الصواريخ من غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة، فيما دوت صافرات الإنذار في مستوطنات الغلاف وسديروت.

ولفتت إلى أن المقاومة استهدفت الطائرات الإسرائيلية بصواريخ أرض جو، وفقًا لروسيا اليوم.

كما أكد الإعلام الفلسطيني إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة تجاه مستوطنات الاحتلال.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية الحربية، موقع الإدارة المدنية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة بعدد من الصواريخ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار غزيرة وبرد كثيف شمال الطائف
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وبرد كثيف شمال الطائف

السعودية اليوم
19.5 مليون ريال تعويضات الدعوى المقامة ضد بعض منسوبي وقاية
أخبار رئيسية

19.5 مليون ريال تعويضات الدعوى المقامة ضد...

أخبار رئيسية
مشروع مسام ينتزع 625 لغمًا حوثيًا خلال أسبوع
العالم

مشروع مسام ينتزع 625 لغمًا حوثيًا خلال...

العالم
911 منظومة أمنية وخدمية تدار باحترافية
السعودية اليوم

911 منظومة أمنية وخدمية تدار باحترافية

السعودية اليوم
سامي الحريري لـ لجنة المسابقات : شكرًا على ضغطكم مباريات الهلال يا مبدعين !
الرياضة

سامي الحريري لـ لجنة المسابقات : شكرًا...

الرياضة
علي بابا يكشف عن تطبيق منافس لـ ChatGPT 
تكنولوجيا

علي بابا يكشف عن تطبيق منافس لـ...

تكنولوجيا
اختيار ياسر القحطاني وناصر الشمراني والسهلاوي بين أفضل الهدافين
الرياضة

اختيار ياسر القحطاني وناصر الشمراني والسهلاوي بين...

الرياضة
تعليم المهد: الدوام اليوم عبر منصة مدرستي
السعودية اليوم

تعليم المهد: الدوام اليوم عبر منصة مدرستي

السعودية اليوم