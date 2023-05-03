الجيش السوداني: السفير الهندي أبلغنا باقتحام السفارة وسرقة ممتلكاتها

أصدر الجيش السوداني، الأربعاء، بيانًا جديدًا بشأن تطورات الأوضاع، حيث أكد أن الموقف العملياتي مستقر في جميع أنحاء البلاد، عدا اشتباكات متقطعة مع قوات الدعم السريع في أجزاء من العاصمة نتيجة لخروقاتها المستمرة للهدنة المعلنة.

اقتحام السفارة

وأوضح الجيش السوداني أن السفير الهندي أبلغ أنه تم اقتحام السفارة ونهبها واستباحتها تمامًا وسرقة بعض ممتلكات السفارة، بما فيها سيارة برادو موديل 2017 باللوحة الدبلوماسية 2- 25، وفقًا للعربية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش أن أعمال نهب للبنوك ومحلات تجارية في محيط إستاد الهلال بأم درمان.