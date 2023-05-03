بايدن لن يتفاوض مع الجمهوريين حول سقف الدين الجيش السوداني: السفير الهندي أبلغنا باقتحام السفارة وسرقة ممتلكاتها إقبال كبير على عقود الوساطة العقارية قبل انتهاء المهلة التصحيحية قمر الحليب يزين السماء العربية مساء الجمعة المقبل ريال مدريد يتعثر أمام ريال سوسيداد بثنائية علامات تدل على تعاطي الشبو اعتقال 170 مغربيًّا بعد أيام من وفاة مشجعة في أعمال شغب الجوازات تواصل إنهاء إجراءات دخول المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة الفريق اليحيى يقف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مطار الملك عبدالعزيز فساتين الأميرة ديانا في متجر للملابس المستعملة
أصدر الجيش السوداني، الأربعاء، بيانًا جديدًا بشأن تطورات الأوضاع، حيث أكد أن الموقف العملياتي مستقر في جميع أنحاء البلاد، عدا اشتباكات متقطعة مع قوات الدعم السريع في أجزاء من العاصمة نتيجة لخروقاتها المستمرة للهدنة المعلنة.
وأوضح الجيش السوداني أن السفير الهندي أبلغ أنه تم اقتحام السفارة ونهبها واستباحتها تمامًا وسرقة بعض ممتلكات السفارة، بما فيها سيارة برادو موديل 2017 باللوحة الدبلوماسية 2- 25، وفقًا للعربية.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش أن أعمال نهب للبنوك ومحلات تجارية في محيط إستاد الهلال بأم درمان.