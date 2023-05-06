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أكد أن السفير موجود ويمكنه رواية ما حدث

الجيش السوداني ينفي اتهام الدعم السريع له باحتجاز السفير التركي

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٧ مساءً
الجيش السوداني ينفي اتهام الدعم السريع له باحتجاز السفير التركي
المواطن - فريق التحرير

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نفى الجيش السودان اتهام قوات الدعم السريع له بإطلاق النار على سيارة السفير التركي في الخرطوم وإطلاق النار على سيارته مؤكدًا أن قوات الدعم هي من قامت بهذا العمل.

تورط الدعم السريع

وقال متحدث الجيش السوداني في بيان له إن قوات الدعم السريع أطلق النار على سيارة السفير التركي واحتجزته، وفي نفس الوقت تطلق آلتها الإعلامية الكاذبة أن القوات المسلحة هي من قامت بذلك، وفاتها أن السفير نفسه موجود ويستطيع شرح ما جرى بكل بساطة.

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تبادل الاتهامات

وكانت قوات الدعم السريع، اتهمت اليوم السبت، الجيش السوداني بإطلاق النار على سيارة السفير التركي بالخرطوم، وفقا لسكاي نيوز عربية.

يأتي هذا فيما تتواصل الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث هزت انفجارات وسط العاصمة الخرطوم، بالتزامن مع تفاقم الوضع الإنساني وتعطل الكثير من المستشفيات عن العمل.

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