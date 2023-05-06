مدني محايل عسير يباشر تسرب وقود من شاحنة لنقل أسطوانات الغاز الجيش السوداني ينفي اتهام الدعم السريع له باحتجاز السفير التركي أوراوا أول المشاركين في كأس العالم للأندية 2023 الشاعر والأديب ناصر السكران في ذمة الله مداهمات أمنية تطيح بـ6 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة في الشرقية معهد الصناعات الغذائية يتيح 7 تخصصات أمام الدراسين المنتخب السعودي للكيمياء يحصد جائزتين عالميتين في أولمبياد مندليف للكيمياء 2023 50 هزة ارتدادية تضرب اليابان بعد زلزال أمس إزالة 4 مزارع تُسقى بمياه الصرف الصحي في مكة تتويج زوجة ملك بريطانيا بتاج مستعمل لتفادي أزمة دبلوماسية
نفى الجيش السودان اتهام قوات الدعم السريع له بإطلاق النار على سيارة السفير التركي في الخرطوم وإطلاق النار على سيارته مؤكدًا أن قوات الدعم هي من قامت بهذا العمل.
وقال متحدث الجيش السوداني في بيان له إن قوات الدعم السريع أطلق النار على سيارة السفير التركي واحتجزته، وفي نفس الوقت تطلق آلتها الإعلامية الكاذبة أن القوات المسلحة هي من قامت بذلك، وفاتها أن السفير نفسه موجود ويستطيع شرح ما جرى بكل بساطة.
وكانت قوات الدعم السريع، اتهمت اليوم السبت، الجيش السوداني بإطلاق النار على سيارة السفير التركي بالخرطوم، وفقا لسكاي نيوز عربية.
يأتي هذا فيما تتواصل الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث هزت انفجارات وسط العاصمة الخرطوم، بالتزامن مع تفاقم الوضع الإنساني وتعطل الكثير من المستشفيات عن العمل.