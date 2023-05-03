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تجاوبًا مع مبادرة منظمة إيغاد

الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة لمدة أسبوع

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
الجيش السوداني يوافق على تمديد الهدنة لمدة أسبوع
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الجيش السوداني، الموافقة على تمديد الهدنة لمدة أسبوع تجاوبًا مع مبادرة منظمة إيغاد.

ضحايا الاشتباكات

وأمس الثلاثاء، أعلنت نقابة أطباء السودان، عن ارتفاع أعداد ضحايا الاشتباكات من المدنيين إلى 447 قتيلًا و2255 مصابًا منذ بدء الاشتباكات في 15 إبريل الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

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وضع إنساني كارثي

وتواصلت المعارك العنيفة في السودان، الثلاثاء، بين قوات الجنرالين المتصارعين على السلطة رغم هدنة يتم تمديدها بانتظام من دون الالتزام بها، فيما يحذر المجتمع الدولي من وضع إنساني كارثي.

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