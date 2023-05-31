الحائلي يعتذر لجماهير الاتحاد

قدم رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي رسالة اعتذار إلى الجماهير، لعدم حصول أعداد كبيرة على تذاكر مباراة التتويج اليوم أمام الطائي.

اعتذار أنمار الحائلي

وقال الحائلي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أعرف وأنا أكتب هذه التغريدة بأنه مهما أقول أو أبرّر لن يكون الأمر مقنعًا لعاشق يريد مشاركة عشقه فرحة الإنجاز”.

وتابع رئيس نادي الاتحاد: “ولكن الواقع أن حجم استيعاب ملعب الجوهرة الكبير لم يكن كافيًا لاحتضان الأعداد الضخمة من المحبين الراغبين بالحضور والمشاركة في تتويج فريقهم لذلك لا أملك إلا الاعتذار منكم”.

وطرح الاتحاد تذاكر مباراة التتويج ضد الطائي، وشهدت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، منذ الساعات الأولى لبدء عملية البيع، رغم ارتفاع الأسعار، حيث جاءت كالتالي؛ الدرجة الموحدة 200 ريال، 1500 ريال المنصة الفضية، و2000 ريال الذهبية.

تتويج الاتحاد بالدوري

ويلعب الاتحاد ضد الطائي الليلة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري روشن السعودي، ثم تُقام احتفالية كبيرة بمناسبة التتويج.

وأنهى العميد، ثاني أطول فترة غيابه له عن الفوز بلقب الدوري السعودي بكافة مسمياته، دامت لمدة 14 عامًا، منذ فوزه بالنسخة الأولى في عهد دوري المحترفين موسم 2008\ 2009، ليضمن المشاركة في كأس العالم للأندية.