الحارثي يحذر من القرض العقاري : عقدك لا يضمن حقك الشورى يطالب التجارة بإيجاد حلول ناجزة لارتفاع الأسعار بريطانيا تسحب 6 أنواع من شوكولاتة كادبوري ضبط باكستاني لمحاولته تهريب الحشيش بجازان اغتيال وزير في أوغندا على يد حارسه الشخصي نيجيري في قبضة الأمن لترويجه الإمفيتامين بالمدينة المنورة 447 قتيلًا و2255 مصابًا منذ بدء اشتباكات السودان دانية الشافعي تثير الجدل بعد حجب وجه خطيبها توقع أمطار صيفية واسعة النطاق ونادرة على المملكة بريطانيا تشيِّد أول برج سكني للنساء فقط
حذر ماجد الحارثي عضو هيئة المقيّمين من عقبات الحصول على القرض العقاري، وما يتبعه من استقطاع في الراتب خاصة مع الارتفاع المستمر في تكلفة المعيشة.
القرض العقاري و استقطاع الراتب pic.twitter.com/Flqd8VxnvAقد يهمّك أيضاً
— ماجد العرابي الحارثي (@majedawad6) May 2, 2023
وقال الحارثي إن البنك يحاسب الشخص باستقطاع 65% من راتبه وهذا خطأ كبير، بالإضافة إلى أنه يقدم للشخص أيضًا قرضًا شخصًا لدفعه للأمام، ولكن كل هذا يضر الفرد.
وأضاف أن الأشخاص الذين يحصلون على راتب كبير مثل 3 أو 4 آلاف ريال، يقولون لأنفسهم إنهم يستطيعون العيش بعد الاستقطاع من الراتب ولكن هذا خطأ نظرًا لضغوط الحياة والالتزامات اليومية.
ولفت إلى أنه يجب دراسة الأمر بشكل واعٍ والنظر للمستقبل خاصة أن الشخص يعيش بهذا المبلغ المستقطع لمدة 20 عامًا، مشيرًا إلى توجيه وزير الإسكان للبنوك بعدم استقطاع أكثر من 40% من الراتب يعد أمرًا جيدًا لصالح المقترض.
وأكد أن البنوك لا ترحم أحد في حال عدم السداد أو حالة حدوث مشكلة للشخص، داعيًا إلى ضرورة قراءة العقد جيدًا مع دفع 500 أو 1000 ريال كاستشارة قانونية لفهم العقد والثغرات المتواجدة به، فضلًا عن عدم التوقيع على أي ورقة مباشرة قبل الرجوع للمحامي”.
كما حذر من الحصول على القرض من خلال الإيجار بغرض التملك، مشيرًا إلى أن البنك يمكنه سحب العقار في أي وقت، مشددًا على فهم العقد لأنه حسب قوله: “عقدك لا يضمن حقك”.