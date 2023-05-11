الحالة الممطرة السابعة عشر تبدأ خلال أيام

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني بداية الحالة الممطرة السابعة عشر، منتصف الأسبوع المقبل.

أمطار متوسطة لخفيفة

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، إنه منذ دخول موسم الأمطار لهذا العام 1444هـ يمكن تصنيف هذه الحالة من ناحية القوة من خفيفة إلى متوسطة”.

وتابع الحصيني أن الحالة تشمل أجزاء من الغربية والوسطى والشمالية والشرقية والجنوبية والأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة في بعض الأماكن، والتغيير وارد لأنها توقعات تسبق برياح نشطة مغبرة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.