الحج: لا توجد خاصية التعديل على مواعيد العمرة

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أوضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم الجمعة، أنه لا توجد خاصية التعديل على مواعيد العمرة ردًّا على استفسارات أحد المتابعين.
وأفادت خدمة العناية بالمستفيدين، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، بأنه لا توجد خاصة التعديل على مواعيد العمرة، ولكنها أشارت إلى إمكانية إلغاء الموعد من خلال تطبيق نسك قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الحج والعمرة أن شرط الحصول على تصريح لأداء مناسك العمرة مستمر بعد شهر رمضان.
وقالت الوزارة في ردها على عدة استفسارات، عبر حسابها بموقع “تويتر”: إنه يجب لأداء العمرة إصدار التصريح من تطبيق “نسك” أو تطبيق “توكلنا” بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.
ولفتت إلى أنه يمكن للمُعتمر التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن السعودية خلال فترة إقامته.
كما أكدت أيضًا أنه يسمح لغير المحصنين بالصلاة في الحرمين وإصدار التصاريح من تطبيق نسك لأداء العمرة، بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا.