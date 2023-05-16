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وجود تصاريح لهم بأداء العمرة

الحج: يسمح لحاملي التأشيرة زيارة مكة في حالة وحيدة

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٢ صباحاً
الحج: يسمح لحاملي التأشيرة زيارة مكة في حالة وحيدة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وزارة الحج والعمرة، عن حالة وحيدة يسمح فيها لحاملي تأشيرة الزيارة دخول العاصمة المقدسة.

وأوضحت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “توتير” في ردها على استفسار أحد المتابعين، أنه يسمح لحاملي تأشيرة الزيارة دخول العاصمة المقدسة في حالة وحيدة وهي وجود تصاريح لهم بأداء العمرة.

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ودعت وزارة الحج والعمرة، حاملي تصاريح العمرة بالالتزام بالوقت المحدد لهم في التصريح حفاظاً على سلامتهم.

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جاء ذلك بعد بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج والتي تقتضي منع المقيمين غير الحاملين لتصاريح دخول مكة.

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