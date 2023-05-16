انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 212 ريالاً الحج: يسمح لحاملي التأشيرة زيارة مكة في حالة وحيدة أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم بدء منافسات آيسف 2023 العالمية بمشاركة سعودية توقعات بـ أمطار متفاوتة وبرد ورياح بعدة مناطق الحمراني: إذا كانت مصاريف أسرتك أكثر من 4500 ريال فأنت مبذر المملكة أصبحت لاعبًا رئيسيًّا في أكثر الرياضات ربحًا بالعالم طقس الثلاثاء .. أمطار على 5 مناطق الهيدروجين الأخضر السعودي سيعزز جهود أوروبا لتقليل انبعاثات الكربون مصرع 6 أشخاص في حريق هائل بنيوزيلندا
كشفت وزارة الحج والعمرة، عن حالة وحيدة يسمح فيها لحاملي تأشيرة الزيارة دخول العاصمة المقدسة.
وأوضحت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “توتير” في ردها على استفسار أحد المتابعين، أنه يسمح لحاملي تأشيرة الزيارة دخول العاصمة المقدسة في حالة وحيدة وهي وجود تصاريح لهم بأداء العمرة.
ودعت وزارة الحج والعمرة، حاملي تصاريح العمرة بالالتزام بالوقت المحدد لهم في التصريح حفاظاً على سلامتهم.
جاء ذلك بعد بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج والتي تقتضي منع المقيمين غير الحاملين لتصاريح دخول مكة.