الحربي يُدير مباراة ضمك والهلال

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراة اليوم بين ضمك والهلال ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

حكام مباراة اليوم

ومن المقرر أن تُقام مباراة ضمك والهلال عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

ويتولى عبدالله الحربي مهمة إدارة مباراة ضمك والهلال، ويساعده سعد السبيعي وسامي العرفج، وسيكون رائد الزهراني حكمًا رابعًا، وفيصل البلوي حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه عادل شراحيلي.

ضمك والهلال بالدوري

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز ضد الهلال اليوم، وحصد 3 نقاط تضمن له البقاء رسميًا في دوري روشن السعودي الموسم المقبل.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لنقطتين فقط، من أصل 12 نقطة متاحة، من أجل الوصول إلى النقطة 34، وبالتالي تفادي خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، والبقاء مع الكبار للموسم الخامس على التوالي.

على الجانب الآخر، يطمح الزعيم في مواصلة نتائجه الإيجابية، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، خاصة أنه في حالة فوزه بمباراة ضمك والهلال اليوم؛ سيتقدم إلى المركز الثالث بعد خسارة الشباب بالأمس.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يتواجد الهلال في المركز الرابع برصيد 50 نقطة.