Icon

القوات الجوية تواصل مشاركتها في تمرين أنيو خوس 2023 باليونان Icon الحرب على المخدرات لن تحسم نتيجتها إلا بالإصرار على النصر Icon تطوير طريق المسيال لخدمة المشاة إلى المسجد الحرام Icon لحظة الظهور الثاني لـ البرهان منذ اندلاع اشتباكات السودان Icon مملكة الإنسانية نفذت أكبر عملية إجلاء من السودان Icon مجلس الأمن يشيد بدعم المملكة للوساطة الأممية في اليمن Icon ارتفاع طفيف بأسعار الذهب اليوم الاثنين Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon أمطار غزيرة على عسير حتى الـ 9 مساءً Icon إعلان هدنة جديدة في السودان لمدة 72 ساعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
علينا جميعاً محاربة الممول والمتعاطي على حد سواء

الحرب على المخدرات لن تحسم نتيجتها إلا بالإصرار على النصر

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٦ صباحاً
الحرب على المخدرات لن تحسم نتيجتها إلا بالإصرار على النصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الكاتب والإعلامي عبده خال أن المخدرات يمكن لها أن تتحول إلى وباء، وعلينا جميعاً محاربة الممول، والمتعاطي على حد سواء، باختلاف نوع المحاربة.

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “في بيتنا متعاطٍ !”، أن المتعاطي يستوجب على الأسرة والمجتمع إدخاله إلى المصحة، فهناك أسر تمتنع من اصطحاب أولادها إلى المصحات، فيكون دور المجتمع بالتدخل لحماية المتعاطي من التوغل في الإدمان، ويكون دورهم الإبلاغ حتى وإن غضبت كل أسرة لديها متعاطٍ. ومحاربة الممول بالتبليغ الفوري عن التجمعات التي يظن المشاهد لها أن تجمعهم يثير الريبة.

وواصل الكاتب بقوله “أخيراً على الحملة أن لا تفتر همتها، إزاء أعداد المتعاطين، بل عليها مواصلة المثابرة في حرب لن تحسم نتيجتها إلا بالإصرار على النصر..”، وإلى نص المقال:

الحرب على المخدرات

إن انطلاق الحملة الأمنية المشتركة لمكافحة المخدرات بمتابعة وإشراف ولي العهد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في جميع مناطق المملكة لهو الحل الأمثل في استدامة حربنا ضد آفة المخدرات، وطبيعة أي حرب تنهض بتجنيد جميع القطاعات في المشاركة لتحقيق الانتصار ودحر العدو، والمخدرات هي العدو الذي يتغلغل في أسس مستقبل أي مجتمع تتواجد به، وإذا كانت الحملة المشتركة تشارك بها جميع أجهزة الدولة فمن نافلة القول دخول جميع أفراد المجتمع كجنود تتقدم الصفوف، ويبادر في إحداث ثقب في صفوف العدو، فالمخدرات تعتبر جيشاً له وسائله في الوصول إلى القواعد الشبابية، وإن عمل جميع أفراد المجتمع ليس في التبليغ وحسب، وإنما عليهم أدوار مختلفة في هذه الحرب.

انتشال المدمن من الإدمان

ومن الأدوار المهمة أن البعض قد أصيب أحد أفراد عائلته بهذا الداء الذي تمكّن منه، ومن واجبنا تقديم هذا المدمن إلى الجهات العلاجية لانتشاله من إدمانه، وإذا كانت هذه الخطوة ضرورية، فيلحق بها استعداد الجهات الطبية في قبول الأعداد الكبيرة من المتعاطين في جميع مناطق المملكة، وهذه هي مقدمة الحرب في انتشال من وصل جداً متقدماً من الإدمان، وتأتي بعد ذلك خطوات متتالية، فالتوعية بأضرار المخدرات لا تقف عند الطرق الكلاسيكية سواء كانت منشورات أو ندوات، إذ إن الداء معروف إيذاؤه للفرد والجماعات سماعياً، والحرب ضد هذه الآفة يستوجب ابتكار وسيلة متطورة في إيصال أضرار المخدرات فعلياً، والتفكير في إيجاد وسائل متقدمة لإظهار الآثار السلبية على الفرد قبل الجماعة يجعلنا نربط بين عدة خيارات وجمعها في قانون واحد يعمم مسؤولية العقوبة الجزئية على الجميع.

المخدرات تتحول لوباء

وقد سبق أن كتبت ذات مرة بأن المخدرات يمكن لها أن تتحول إلى وباء علينا جميعاً محاربة الممول، والمتعاطي على حد سواء، باختلاف نوع المحاربة، فالمتعاطي يستوجب على الأسرة والمجتمع إدخاله إلى المصحة، فهناك أسر تمتنع من اصطحاب أولادها إلى المصحات، فيكون دور المجتمع بالتدخل لحماية المتعاطي من التوغل في الإدمان، ويكون دورهم الإبلاغ حتى وإن غضبت كل أسرة لديها متعاطٍ. ومحاربة الممول بالتبليغ الفوري عن التجمعات التي يظن المشاهد لها أن تجمعهم يثير الريبة.

حرب وحملة لا تفتر همتها

أخيراً على الحملة أن لا تفتر همتها، إزاء أعداد المتعاطين، بل عليها مواصلة المثابرة في حرب لن تحسم نتيجتها إلا بالإصرار على النصر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

العليمي يجدد التزام المجلس بإحياء السلام واستعادة مؤسسات الدولة
العالم

العليمي يجدد التزام المجلس بإحياء السلام واستعادة...

العالم
تعليم وادي الدواسر: الدوام عبر مدرستي غدًا
السعودية اليوم

تعليم وادي الدواسر: الدوام عبر مدرستي غدًا

السعودية اليوم
بايدن: أي هجوم نووي كوري ثمنه نهاية نظام كيم جونغ
العالم

بايدن: أي هجوم نووي كوري ثمنه نهاية...

العالم
تحذير من طرق جديدة للاحتيال الوظيفي الوهمي
السعودية اليوم

تحذير من طرق جديدة للاحتيال الوظيفي الوهمي

السعودية اليوم
تعرف على أسعار الفنادق حول الحرم المكي في العشر الأواخر
السعودية اليوم

تعرف على أسعار الفنادق حول الحرم المكي...

السعودية اليوم
منظمة شنغهاي تطور خارطة طريق للانتقال إلى العملات الوطنية
العالم

منظمة شنغهاي تطور خارطة طريق للانتقال إلى...

العالم
قانوني: كاس لم يصدر قراراً في قضية حمدالله والنصر
آخر الاخبار

قانوني: كاس لم يصدر قراراً في قضية...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله
وظائف

وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله

وظائف