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الأخدود خسر بهدف دون رد

الحزم يؤجل صعود الأخدود لـ دوري روشن

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٥ مساءً
الحزم يؤجل صعود الأخدود لـ دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الحزم في تحقيق فوز ثمين على حساب نادي الأخدود بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ26 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري يلو.

ونجح اللاعب الهولندي أولا جون في إحراز الهدف الوحيد لفريق الحزم في الدقيقة الـ24 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.

فوز ثمين لـ الحزم

وفي الشوط الثاني، لم يتمكن فريق الأخدود من إحراز هدف التعادل لتنتهي المباراة بخسارة فريق الأخدود بهدف دون رد.

الأخدود والحزم - 1

وأصبح رصيد فريق الحزم بعد الفوز 58 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد فريق الأخدود عند 62 نقطة في المركز الثاني ويتأجل صعوده إلى بطولة دوري روشن.

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