الحزم يؤجل صعود الأخدود لـ دوري روشن

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي الحزم في تحقيق فوز ثمين على حساب نادي الأخدود بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ26 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري يلو.
⚽️ هدف الحزم الأول سجله اللاعب أولا جون
#الأخدود 0#الحزم 1#الأخدود_الحزم | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/IR9olriVTY
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 5, 2023
ونجح اللاعب الهولندي أولا جون في إحراز الهدف الوحيد لفريق الحزم في الدقيقة الـ24 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني، لم يتمكن فريق الأخدود من إحراز هدف التعادل لتنتهي المباراة بخسارة فريق الأخدود بهدف دون رد.
وأصبح رصيد فريق الحزم بعد الفوز 58 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد فريق الأخدود عند 62 نقطة في المركز الثاني ويتأجل صعوده إلى بطولة دوري روشن.