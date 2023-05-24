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بعد تخصيص أكثر من 100 مليون م2 جديدة

الحقيل: توفير 300 ألف وحدة سكنية في 3 مدن

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤١ مساءً
الحقيل: توفير 300 ألف وحدة سكنية في 3 مدن
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أنه بدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تم إضافة أكثر من 100 مليون متر مربع جديدة في 3 مدن هم الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.

وأضاف الحقيل خلال تدشينه النسخة الرابعة من مؤتمر الإسكان والتمويل العقاري، أن هذا يأتي لتوفير نحو 300 ألف وحدة سكنية بالتعاون مع المطورين العقاريين حتى عام 2025 موزعة في هذه المدن الثلاثة.

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وأشار إلى أن هذه الضواحي ترتكز في أفكارها الأولى وتنفيذها على البعد الإنساني، الذي يعزز جو الترابط بين سكان الضاحية، لافتًا إلى أن الوزارة تعتمد في مشاريعها على تقنيات البناء الحديثة الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة.

كما أوضح الحقيل أنه تم توقيع اتفاقيات بأكثر من 40 مليار ريال بين الوزارة و”الوطنية للإسكان” لتوفير 300 ألف وحدة سكنية حتى 2025، لافتًا إلى أن التمويلات العقارية تجاوزت أكثر من 194 مليار دولار مع نهاية الربع الأول من 2023.

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