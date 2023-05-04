الحكومة الأمريكية تخسر قصية أمام جنين متوفى

كسب جنين توفي في حادث قبل ولادته، معركة قضائية ضد وزارة النقل في ولاية ميسوري الأمريكية.

تفاصيل الحادث

وفي التفاصيل، وقع الحادث في نوفمبر 2021 حين كانت كايتلين أندرسون، الحامل في الشهر السادس، في مهمة عمل مع إحدى زميلاتها لصالح وزارة النقل بأحد شوارع ميسوري، قبل أن تدهسهما سيارة مسرعة.

ووفقًا لتقارير إعلامية، قررت أسرة كايتلين التي توفيت هي وجنينها مقاضاة وزارة النقل بتهمة القتل الخطأ للجنين؛ لعدم وجود سيارة لتأمين كايتلين وزميلتها خلال عملهما بالشارع.

مسؤولة عن وفاته

ووفقًا لشبكة سي بي إس، قالت الأسرة في دعواها القضائية: إن كايتلين أندرسون اختارت لابنها المنتظر اسم جاكس، وأن وزارة النقل في ميسوري مسؤولة عن وفاته في الحادث.

ووقف محامو وزارة النقل رافضين الاتهام، واعتبروا أن جاكس- الجنين الذي توفي في الشهر السادس- كائن تابع لوالدته، ولا اعتبار له قانونًا، ويجب التعامل مع وفاته بوصفها حادث عمل وفقًا لقانون تعويض العمال، وليس حادث إهمال أدى إلى الموت.

من جانبها، قالت تونيا موسكوف، والدة كايتلين أندرسون: هذا أمر مثير للاشمئزاز، من كان سيعرف ماذا سيصبح حين يكبر؟ حياته كلها كانت أمامه.

نتيجة سخيفة للغاية

وأصدرت محكمة مقاطعة سانت لويس في كلايتون حكمها في قضية جاكس، حيث كتب القاضي في قراره أن عدم حصول جاكس على حقوقه سيؤدي إلى نتيجة سخيفة للغاية، وتم تحديد موعد لمحاكمة المسؤولين عن الحادث في وزارة النقل في مارس 2024.

ودفعت القضية التي أثارت الجدل في ولاية ميسوري إلى تقديم مشروع قانون في المجلس التشريعي للولاية يحمل اسم قانون جاكس، من شأنه منع اعتبار الأطفال الذين لم يولدوا بعدُ موظفين في أي إجراءات مدنية، بما في ذلك دعاوى الموت الخطأ، مع معاملة الأجنّة بصفتهم أشخاصًا لهم الحقوق القانونية.