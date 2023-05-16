الحمراني: إذا كانت مصاريف أسرتك أكثر من 4500 ريال فأنت مبذر

رصدت “المواطن” حالة جدل بين المواطنين عبر موقع تويتر، إثر تغريدة نشرها رجل الأعمال أبو راكان الحمراني، تحدث خلالها عن مقدار النفقات اللازمة التي تكفي أسرة مكونة من فردين فما أكثر.

وأوضح أبو راكان، أنه إذا كانت أسرتك تتكون من شخصين فيكفيك 3 آلاف ريال لشراء الأساسيات من طعام وشراب ومصاريف منزل، أما إذا كانت أسرتك تتكون من 3 أشخاص يكفيك 3500 ريال.

وتابع: وإذا كانت أسرتك تتكون من 4 أشخاص يكفيك 4 آلاف، بينما إذا كانت أسرتك تتكون من 5 أشخاص يكفيك 4500 ريال، مشيرًا إلى أنه إذا كان الراتب أكثر من ذلك ولا تجمع ريالًا واحدًا فاعلم أنك مبذر وتصرف بلا مبالاة.

تفاعل وجدال

بدوره، علق خالد الحربي مشككًا في تقدير حجم النفقات السابق ذكرها، حيث قال: إن هذا كلام إنشائي فقط لا أكثر، فواتير الكهرباء والإنترنت، والجوال، والماء 1500 ريال، من أكل وشرب 1000 ريال، من غير السيارة هل هي إيجار أو ملك، وصيانتها، والسكن هل هو إيجار أو ملك وصيانته، من غير أغراض البيت، موضحًا أن الراتب الطبيعي للأسرة من شخصين لا يقل عن 7 آلاف.

في السياق ذاته، رد على الحربي أبو إيلان قائلًا: بالمناسبة، مركز الملك فيصل للأبحاث والدراسات الإسلامية، عمل دراسة قديمة حدد 9000 راتب الأسرة السعودية للعيش فوق خط الفقر، الدراسة قديمة، الآن حدث ولا حرج، ليعلق الحربي عليه مرة أخرى ويوضح أن الراتب يحدد حسب المناطق للأخذ في الاعتبار أسعار إيجارات السكن من منطقة لأخرى، فمثلًا الإيجار في جدة يختلف عن الرياض وهكذا، مضيفًا: جدة، الرياض، الشرقية الإيجار يقولون غاليًا تقريبًا من 2000 ريال شهري وأعلى، عكس مناطق ثانية مثلًا بالقصيم الإيجار السنة من 13 ألفًا إلى 20 ألفًا كل واحد واستطاعته.

بدوره، أضاف محمد: هذا عايش برا البلد أكيد فاتورة كهرباء 800 ريال، وما حسبنا الماء، والبنزين، والجوال.

من جانبه، تابع تركي فيصل: رأيه ونحترمها، أما رأي المواطن أقل شيء مصاريف العائلة مكونة من ٥ أشخاص، وسائق، وعاملة منزلية لا يقل عن 30 ألف ريال.

من جانب آخر، زاد أحد المعلقين الجدل قائلًا: لدي ٧ أطفال، وأقسم بالله فيني عيب من وأنا صغير لا أمسك الفلوس مبذر بشكل خرافي، الآن أعاني أجلس أسابيع بدون فلوس أموري متيسرة، ولكن أحاول أجمع مقدر أحس الفلوس إذا جتني لازم أخلصها ما حبها تبقى معي، ليضيف آخر: الكهرباء، والبنزين 2000 ريال، طعام وشراب 4000 ملابس 1000 صيدلية 1000 فسحة ومصروفات مدرسة 1000 هذا للشخص المقتصد، وله 5 أبناء، وإذا جاك ضيف طارت 3000 ريال كيف عايش أنت؟

فوائد الادخار

من جانب آخر، كشف دكتور سالم باشميل مدرب سفراء برنامج ريالي للوعي المالي، أهمية الادخار وغرس ثقافة الادخار في الأبناء من الصغر.

قال باشميل في لقاء سابق مع برنامج يا هلا: إن الادخار هو ببساطة تأجيل متعة اليوم الصغيرة، لتكون متع المستقبل أكبر، موضحًا أن الادخار ليس عقوبة.

وأكد باشميل: أن المملكة ركزت على أهمية الادخار ورفع نسب الادخار للأسر.

أهمية الادخار

ولفت باشميل إلى أن كثيرًا من الناس يخلط بين الادخار والبخل، موضحًا أن جمع المال لتحقيق هدف هذا هو الادخار، أما جمع المال لذات جمع المال هذا قد يكون بخلًا، لذلك ندخر لكي نحقق أهدافنا المستقبلية.

وفي الختام، شدد باشميل على أن أول خطوة ودرس اقتصادي يتعلمه الأبناء هو وجود حصالة في المنزل، متمنيًا أن يحظى الجميع بمستقبل مالي أفضل.