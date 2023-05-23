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نصح الشباب بزيادة دخله من خلال مشاريع أخرى

الحمراني يبرر تغريدة الـ 3000 ريال تكفي أسرة

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٥ مساءً
الحمراني يبرر تغريدة الـ 3000 ريال تكفي أسرة
المواطن - فريق التحرير

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كشف رجل الأعمال، راكان الحمراني، سر تغريدة المثيرة للجدل التي قال فيها: إن الـ 3000 ريال تكفي الأسرة المكونة من شخصين، وإذا صرفت أكثر فأنت مبذر.

سر التغريدة

وقال الحمراني، في لقائه مع برنامج سيدتي: لو أسرتك تتكون من شخصين يكفيك 3 آلاف ريال، للأكل والشرب فقط، وشراء الاحتياجات الأساسية وليس الحياة بأكملها.

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وأكمل: إذا كان الشخص ما عنده غير مصدر دخل واحد، يجب أن يفكر في زيادة دخله من خلال مشاريع أخرى تجارية أو العمل الحر.

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أمن ورخاء

وأشار إلى أنه يمكن للشخص أن يعمل في مجالات عديدة لا تحتاج إلى رأس مال، مثل الدعاية والإعلان أو التسويق.

واختتم: الراتب يكفيك طالما أنت تأكل وتشرب وفي أمن ورخاء، واحمد الله أنك في خير وانظر للدول المجاورة التي تعاني من الفقر والمجاعات.

التغريدة المثيرة للجدل

وكانت صحيفة “المواطن” قد رصدت حالة جدل بين المواطنين عبر موقع تويتر، إثر تغريدة نشرها رجل الأعمال راكان الحمراني، تحدث خلالها عن مقدار النفقات اللازمة التي تكفي أسرة مكونة من فردين فما أكثر.

وأوضح راكان، أنه إذا كانت أسرتك تتكون من شخصين فيكفيك 3 آلاف ريال لشراء الأساسيات من طعام وشراب ومصاريف منزل، أما إذا كانت أسرتك تتكون من 3 أشخاص يكفيك 3500 ريال.

وتابع: وإذا كانت أسرتك تتكون من 4 أشخاص يكفيك 4 آلاف، بينما إذا كانت أسرتك تتكون من 5 أشخاص يكفيك 4500 ريال، مشيرًا إلى أنه إذا كان الراتب أكثر من ذلك ولا تجمع ريالًا واحدًا فاعلم أنك مبذر وتصرف بلا مبالاة.

 

 

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