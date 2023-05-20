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لدعم الفريق أمام الطائي والباطن

الحميد يدعم مدرج التعاون بـ50 ألف ريال

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٨ مساءً
الحميد يدعم مدرج التعاون بـ50 ألف ريال
المواطن - فريق التحرير

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قدم العضو الذهبي بنادي التعاون، عبدالعزيز الحميد دعمًا للجماهير، من أجل الحضور وتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الفترة المقبلة.

الحميد يدعم المدرج

وقام عبدالعزيز الحميد، اليوم السبت، بتقديم دعم مالي قدره 50 ألف ريال، من أجل تجهيز مدرج التعاون في مباراتي الطائي والباطن ضمن منافسات دوري روشن السعودي، لتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق الفوز.

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جماهير التعاون
جماهير سكري القصيم – المصدر spl

وأوضح حساب النادي الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن رئيس مجلس الإدارة سعود الرشودي قدم جزيل الشكل والتقدير لعبدالعزيز الحميد على دعمه المتواصل للنادي.

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وكانت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قد أعلنت عن نقل مباراتي التعاون ضد الطائي والباطن في دوري روشن من ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة إلى ملعب سكري القصيم.

التعاون
لاعبو سكري القصيم – المصدر @AltaawounFC

التعاون بدوري روشن

ويتبقى 3 مباريات لسكري القصيم ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، حيث يستضيف الطائي والباطن، فيما يحل ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ويأمل في تحقيق نتائج إيجابية أملًا في تعثر المنافسين والتقدم في الترتيب.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة من الفوز في 13 مباراة، والتعادل 7 مرات والخسارة مثلهم، ونجح في تسجيل 38 هدفًا، واهتزت شباكه 32 مرة.

التعاون
لاعبو سكري القصيم – المصدر spl

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