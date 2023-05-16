الخارجية الأمريكية: بكين تمثل تحديًا جيوسياسيًّا ولا نسعى لاحتوائها

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الصين تمثل تحديًا جيوسياسيًّا، ولا نسعى لاحتوائها.

لا تريد صراعًا مع الصين

وقال أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء: إن الولايات المتحدة لا تريد صراعًا مع الصين أو حربًا باردة جديدة.

وتابع بلينكن في جلسة استماع بالكونجرس الأمريكي، أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تملي على الصين كيف ينبغي أن تتصرف وتحدد مسار بكين، لكنها تستطيع أن تعزز رؤيتها وتنافسها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال السفير الأمريكي السابق لدى روسيا، جون سوليفان: إن موسكو لا تريد حربًا نووية.

وأضاف سوليفان في جلسة استماع بالكونجرس الأمريكي: “في رأيي، من المهم أن نستمر في إظهار الشفافية.. موسكو لا تريد حربًا نووية مع واشنطن”.

واختتم السفير الأمريكي السابق لدى روسيا، أن الجانب الروسي قد يحاول استخدام الأسلحة النووية كوسيلة ضغط.