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لا نريد صراعًا مع الصين أو حربًا باردة جديدة

الخارجية الأمريكية: بكين تمثل تحديًا جيوسياسيًّا ولا نسعى لاحتوائها

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٩ مساءً
الخارجية الأمريكية: بكين تمثل تحديًا جيوسياسيًّا ولا نسعى لاحتوائها
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الصين تمثل تحديًا جيوسياسيًّا، ولا نسعى لاحتوائها.

لا تريد صراعًا مع الصين

وقال أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء: إن الولايات المتحدة لا تريد صراعًا مع الصين أو حربًا باردة جديدة.

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وتابع بلينكن في جلسة استماع بالكونجرس الأمريكي، أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تملي على الصين كيف ينبغي أن تتصرف وتحدد مسار بكين، لكنها تستطيع أن تعزز رؤيتها وتنافسها.

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وفي وقت سابق من اليوم، قال السفير الأمريكي السابق لدى روسيا، جون سوليفان: إن موسكو لا تريد حربًا نووية.

وأضاف سوليفان في جلسة استماع بالكونجرس الأمريكي: “في رأيي، من المهم أن نستمر في إظهار الشفافية.. موسكو لا تريد حربًا نووية مع واشنطن”.

واختتم السفير الأمريكي السابق لدى روسيا، أن الجانب الروسي قد يحاول استخدام الأسلحة النووية كوسيلة ضغط.

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