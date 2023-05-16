الخارجية الأمريكية: بكين تمثل تحديًا جيوسياسيًّا ولا نسعى لاحتوائها

لقطات لدخول ضابط شرطي أمريكي المستشفى بسبب سرب نحل إستونيا تدعم السعودية لاستضافة إكسبو 2030 أكثر من 100 شخصية عامة يحضرون عيد ميلاد أكبر كلب سنًّا القنوات الناقلة لـ مباراة مان سيتي ضد الريال دروس التقوية رفاهية لدى بعض الطلاب موقع إلكتروني يدفع 1000 دولار مقابل مشاهدة fast and furious حساب المواطن يذكر بشرط هام بشأن الآيبان ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل الهلال وفوز النصر لحظة الانفجار المروع لبركان في المكسيك رئيس النواب الأمريكي يعلن موقفه بشأن أزمة سقف الديون
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الصين تمثل تحديًا جيوسياسيًّا، ولا نسعى لاحتوائها.
وقال أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء: إن الولايات المتحدة لا تريد صراعًا مع الصين أو حربًا باردة جديدة.
وتابع بلينكن في جلسة استماع بالكونجرس الأمريكي، أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تملي على الصين كيف ينبغي أن تتصرف وتحدد مسار بكين، لكنها تستطيع أن تعزز رؤيتها وتنافسها.
وفي وقت سابق من اليوم، قال السفير الأمريكي السابق لدى روسيا، جون سوليفان: إن موسكو لا تريد حربًا نووية.
وأضاف سوليفان في جلسة استماع بالكونجرس الأمريكي: “في رأيي، من المهم أن نستمر في إظهار الشفافية.. موسكو لا تريد حربًا نووية مع واشنطن”.
واختتم السفير الأمريكي السابق لدى روسيا، أن الجانب الروسي قد يحاول استخدام الأسلحة النووية كوسيلة ضغط.