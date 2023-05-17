الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة بهجوم نيجيريا

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كشفت الخارجية الأمريكية، أن القافلة التي تعرضت لهجوم في نيجيريا كانت تضم 9 مواطنين نيجيريين قتل 4 منهم، ومصير الباقين غير معروف.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: إن أربعة نيجيريين على الأقل قتلوا في هجوم على قافلة من سيارتين تابعتين للحكومة الأمريكية في نيجيريا أمس الثلاثاء، موضحًا أن الهجوم لم يكن، فيما يبدو، يستهدف البعثة الأمريكية هناك.
وأضاف بلينكن في بيان، الأربعاء، أن البعثة الأمريكية ونظراء نيجيريين يعملون للتأكد من مكان المفقودين وحالتهم.
وقال: إن القافلة كانت تضم تسعة نيجيريين في المجمل.
ووقع الهجوم في منطقة تشهد تصعيدًا لهجمات تنسبها السلطات إلى انفصاليين وتستهدف عادة الشرطة أو مبان حكومية.
وتنسب السلطات النيجيرية الهجمات إلى “حركة السكان الأصليين في بيافرا” التي تعتبرها مع جناحها العسكري “شبكة الأمن الشرقية” مجموعة إرهابية، ونفت الحركة مرات عدة أي تورط لها في العنف.