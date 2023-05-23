الخارجية الأمريكية: لا نشجع أي هجمات داخل روسيا

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قالت الخارجية الأمريكية، إننا لا نشجع أو نمكن أي هجمات داخل روسيا.
وأردفت الخارجية الأمريكية، نتعامل مع التقارير التي تتحدث عن استخدام أسلحة أمريكية في هجوم استهدف الأراضي الروسية.
واعترض الجيش الروسي، طائرتين حربيتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق.
واستهدفت عدة هجمات بمسيّرات ليل الاثنين والثلاثاء منازل ومبنى إداريًا في منطقة بيلغورود الروسية التي استُهدفت بتوغل نفّذه مسلّحون من أوكرانيا، وفق ما ذكر حاكم المنطقة، مشيرًا إلى “تواصل” عملية لمكافحة “الإرهاب”.