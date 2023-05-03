الخارجية السعودية تثمن إعفاء المواطنين من تأشيرة سنغافورة

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ثمنت وزارة الخارجية قرار حكومة جمهورية سنغافورة بإعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول، ابتداءً من 1 يونيو المقبل.
وكانت سنغافورة أعلنت عن إعفاء رعايا المملكة العربية السعودية من تأشيرة دخول البلاد.
وقالت السفارة السعودية في سنغافورة إن “هيئة الهجرة والجوازات أعلنت عن إعفاء المواطنين السعوديين من الحصول على تأشيرة دخول مسبقة الى البلاد وسيكون الإعفاء ساريًا بدءًا من تاريخ (1 يونيو 2023م)”.