Icon

الخارجية: تعرُّض مبنى المحلقية الثقافية في السودان إلى اقتحام مسلح Icon الخريف: خطط سعودية لتكون لاعبًا رئيسيًّا في مجالات التجارة العالمية Icon بايدن لن يتفاوض مع الجمهوريين حول سقف الدين Icon الجيش السوداني: السفير الهندي أبلغنا باقتحام السفارة وسرقة ممتلكاتها Icon إقبال كبير على عقود الوساطة العقارية قبل انتهاء المهلة التصحيحية Icon قمر الحليب يزين السماء العربية مساء الجمعة المقبل Icon ريال مدريد يتعثر أمام ريال سوسيداد بثنائية Icon علامات تدل على تعاطي الشبو Icon اعتقال 170 مغربيًّا بعد أيام من وفاة مشجعة في أعمال شغب Icon الجوازات تواصل إنهاء إجراءات دخول المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
الحادث وقع صباح الثلاثاء

الخارجية: تعرُّض مبنى المحلقية الثقافية في السودان إلى اقتحام مسلح

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ صباحاً
الخارجية: تعرُّض مبنى المحلقية الثقافية في السودان إلى اقتحام مسلح
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الخارجية أن مبنى الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية السودان تعرض صباح أمس الثلاثاء إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وعطّلت أنظمة وخوادم الملحقية.

استنكار وشجب

‌‎وإذ تعرب وزارة الخارجية عن استنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم، لتدعو إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.

قد يهمّك أيضاً
فصل 42 طالبًا من جامعة أردنية بسبب مشاجرة جماعية

فصل 42 طالبًا من جامعة أردنية بسبب مشاجرة جماعية

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي

وقف التصعيد

‌‎وجددت الوزارة دعوة المملكة إلى وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار غزيرة وبرد كثيف شمال الطائف
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وبرد كثيف شمال الطائف

السعودية اليوم
19.5 مليون ريال تعويضات الدعوى المقامة ضد بعض منسوبي وقاية
أخبار رئيسية

19.5 مليون ريال تعويضات الدعوى المقامة ضد...

أخبار رئيسية
مشروع مسام ينتزع 625 لغمًا حوثيًا خلال أسبوع
العالم

مشروع مسام ينتزع 625 لغمًا حوثيًا خلال...

العالم
911 منظومة أمنية وخدمية تدار باحترافية
السعودية اليوم

911 منظومة أمنية وخدمية تدار باحترافية

السعودية اليوم
سامي الحريري لـ لجنة المسابقات : شكرًا على ضغطكم مباريات الهلال يا مبدعين !
الرياضة

سامي الحريري لـ لجنة المسابقات : شكرًا...

الرياضة
علي بابا يكشف عن تطبيق منافس لـ ChatGPT 
تكنولوجيا

علي بابا يكشف عن تطبيق منافس لـ...

تكنولوجيا
اختيار ياسر القحطاني وناصر الشمراني والسهلاوي بين أفضل الهدافين
الرياضة

اختيار ياسر القحطاني وناصر الشمراني والسهلاوي بين...

الرياضة
تعليم المهد: الدوام اليوم عبر منصة مدرستي
السعودية اليوم

تعليم المهد: الدوام اليوم عبر منصة مدرستي

السعودية اليوم