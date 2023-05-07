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للعمل في محافظة جدة

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ مساءً
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف لحملة (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) بجدة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • عامل / عاملة.

الشروط:

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  •  أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
  •  شهادة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية.

مكان العمل:

  •  مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

طريقة التقديم:

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 7 مايو 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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