الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف لحملة (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) بجدة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
الشروط:
مكان العمل:
أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 7 مايو 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).