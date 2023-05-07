الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة

الشروط:

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مكان العمل:

طريقة التقديم:

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 7 مايو 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).