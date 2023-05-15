الخزانة الأمريكية مجددًا: قد نتخلف عن سداد الديون

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، من جديد من تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد الديون بحلول يونيو.

سداد الديون

وقالت جانيت يلين: أمريكا قد تتخلف عن سداد الديون بحلول الأول من يونيو بدون رفع سقف الدين.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بادين أنه سيلتقي رئيس مجلس النواب كيفين ماكارثي يوم الثلاثاء 16 مايو لبحث منع التخلف عن سداد الديون الحكومية الأمريكية.

وأكد الرئيس الأمريكي للصحفيين في مدينة فيلادلفيا، الاثنين، أنه سيعقد هذا اللقاء، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل عن سير المشاورات حول زيادة سقف الدين الحكومي.

ولا زالت أزمة “سقف الديون” الأمريكية تشكل عبئًا كبيرًا على الإدارة الأمريكية، حيث تتعرض الحكومة الفيدرالية لتحذيرات متجددة من أن عدم القدرة على سداد الديون المستحقة عليها.