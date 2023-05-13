الخضيري ينصح بشرب مياه الشبكة الحكومية

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حث الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، على شرب المياه الكثيرة وخاصة مياه الشبكة الحكومية، وذلك في فصل الصيف لتجنب جفاف الجسم.
وقال الخضيري في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” ” في الصيف والحر يحصل جفاف الجسم وقد يسبب مشاكل بالكلى والدم، ولمنع الجفاف يجب شرب مياه كثيرة، مؤكدًا أنه من الأفضل ألا تكون مياه معلبة منزوعة الأملاح، بل مياه موزونة الأملاح والمعادن (مثل مياه الشبكة الحكومية التي تشرف عليها شركة المياه الوطنية بمختبراتها).
كما حث على تناول فيتامين “ج” الموجود بالليمون والبرتقال أو أخذ فوار بدون مبالغة بالكمية، وتناول وجبات خفيفة جدًا ومتباعدة، لأن الوجبات الثقيلة تسبب العطش والجفاف.
كما أوضح ضرورة تناول الأدوية والفيتامينات مع كمية مياه لا تقل عن نصف لتر خلال ساعتين من تناولها لكيلا تضر الكلى.
وفي وقت سابق، أوصى أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات فهد الخضيري، بضرورة الإكثار من شرب المياه لتفادي الإصابة بالجفاف والإمساك والصداع والحفاظ على حيوية ونشاط الجسم اليومية.
وأكد الخضيري أن نقص المياه داخل خلايا الجسم يؤدي لفسادها وتضررها، حيث تؤدي لتوقف التواصل الخلوي الهام لمائة عملية حيوية يومية بالجسم.